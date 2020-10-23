23.10.2020 - 14:24 | | DHA
Bakan Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.
Bakan Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Bakan Subianto'yu, Millî Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı. Bakan Akar ve Endonezyalı mevkidaşı Subianto baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayiinde iş birliği hususlarında görüş alışverişinde bulunuldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Koronavirüs ülkede yeniden yükselişe geçtiGelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'da vaka sayısında korkutan bir artış söz konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul ile ilgili uyarılarda bulunurken, HES koronavirüs haritasına korona yoğunluğu ilçe ilçe böyle yansıdı. Öte yandan Bursa'da açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Akşama açıklamaya bırakmadan şimdiden söylemek istiyorum. Koronavirüs tüm ülkede yeniden yükselişe geçti" dedi.