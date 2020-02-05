05.02.2020 - 14:12 | | AA
Bakan Akar, Yunan mevkidaşı ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede karşılıklı savunma ve güvenlik konuları, 12-13 Şubat 2020 tarihlerinde Brükselde icra edilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı ile 17-21 Şubat 2020 tarihlerinde Yunanistanda yapılacak Güven Artırıcı Önlemler toplantısına yönelik hazırlıklar ele alınmış, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.
Çığ bölgesinde ikinci facia! Araç ve insanlar çığ altındaVan-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Çığ altında kalan bazı kurtarma ekibi görevlileri kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AFAD ve UMKE ekiplerinin üzerine çığ düştüğünü doğruladı. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, bölgede 300 kişinini çalıştığını, 50'den fazla kişinin çığ altında kalmış olabileceğini söyledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan son durum hakkında bilgi aldı.