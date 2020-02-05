Bakan Akar, Yunan mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede karşılıklı savunma ve güvenlik konuları, 12-13 Şubat 2020 tarihlerinde Brükselde icra edilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı ile 17-21 Şubat 2020 tarihlerinde Yunanistanda yapılacak Güven Artırıcı Önlemler toplantısına yönelik hazırlıklar ele alınmış, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.