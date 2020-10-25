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25.10.2020 - 13:35 | | AA

Bakan Akar’a Pakistan'da 'mehter' sürprizi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin Karaçi’deki eğitim tesislerini ziyaretinde mehter sürpriziyle karşılandı. Askeri bando, Akar'ın ziyareti dolayısıyla Mehter Marşı'nı çaldı.

Bakan Akar Pakistan'da
Bakan Akar Pakistan'da
Bakan Akar Pakistan'da
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Akar, Türkiye tarafından Pakistan'a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin üçüncüsünün kızağa konulması töreni sonrasında ülkenin kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın anıt mezarını ziyaret etti.

Mezar-ı Kaid'e çelenk koyan Bakan Akar, dua edilmesinin ardından saygı duruşunda bulundu.

Müzeyi de ziyaret eden Akar, daha sonra Pakistan Deniz Kuvvetlerinin Bahadur Eğitim Tesisleri'ne geçti.

Bakan Akar’a Pakistanda mehter sürprizi

Bakan Akar, burada bir sürprizle karşılandı. Akar'ın aracından inmesinin ardından askeri bando tarafından "Mehter Marşı" çalındı. Çalınan marşı dinleyen Akar, daha sonra askeri bandoyu selamladı.

Bakan Akar’a Pakistan'da 'mehter' sürpriziMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin Karaçi’deki eğitim tesislerini ziyaretinde mehter sürpriziyle karşılandı. Askeri bando, Akar'ın ziyareti dolayısıyla Mehter Marşı'nı çaldı.
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