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06.06.2020 - 09:18 | | AA

Bakan Akar'dan İdlib şehidi için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda şehit olan piyade uzman onbaşı Ercan Zengin için başsağlığı diledi.

Bakan Akar'dan İdlib şehidi için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Zengin'in İdlib bölgesinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu şehit olduğu belirtildi.

Bakan Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize baş sağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
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