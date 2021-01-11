Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu'na 'sözde Cumhurbaşkanı' tepkisi

Bakan Akar açıklamasında şunları ifade etti: "Sayın Cumhurbaşkanımız, devlet yönetim sistemimizdeki en üst makam olarak devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarının başı ve anayasamızın 117’nci maddesine göre Başkomutanımızdır. Ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini savunmak için gece-gündüz çalıştığımız böyle bir dönemde, ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na “sözde Cumhurbaşkanı” demek, bu asil milletin iradesine, binlerce yıllık köklü geçmişe sahip ülkemizin değerlerine, demokrasimize ve TSK Başkomutanlık makamına saygısızlıktır. Düzeltilmelidir.