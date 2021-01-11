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11.01.2021 - 16:00 | | milliyet.com.tr

Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu'na 'sözde Cumhurbaşkanı' tepkisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bazı ifadelere ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu'na 'sözde Cumhurbaşkanı' tepkisi

Bakan Akar açıklamasında şunları ifade etti: "Sayın Cumhurbaşkanımız, devlet yönetim sistemimizdeki en üst makam olarak devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarının başı ve anayasamızın 117’nci maddesine göre Başkomutanımızdır. Ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini savunmak için gece-gündüz çalıştığımız böyle bir dönemde, ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na “sözde Cumhurbaşkanı” demek, bu asil milletin iradesine, binlerce yıllık köklü geçmişe sahip ülkemizin değerlerine, demokrasimize ve TSK Başkomutanlık makamına saygısızlıktır. Düzeltilmelidir.

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