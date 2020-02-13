Akar, NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± kapsamÄ±nda bulunduÄŸu BelÃ§ikaâ€™nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼kselâ€™de gazetecilerin Ä°dlibâ€™deki geliÅŸmelere iliÅŸkin sorusunu yanÄ±tladÄ±.Â

Akar, Ä°dlib'in de ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ana oturumda TÃ¼rkiyeâ€™nin gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve beklentilerini NATO yetkilileri ve mÃ¼ttefik Ã¼lke savunma bakanlarÄ± ile paylaÅŸma fÄ±rsatÄ± bulduklarÄ±nÄ± dile getirdi.Â

Ä°dlib'de gelinen durumun ekim ayÄ±nda yapÄ±lan son NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'ndan bu yana oldukÃ§a olumsuz yÃ¶nde geliÅŸtiÄŸini vurgulayan Akar, 4 milyon Suriyelinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu bÃ¶lgede TÃ¼rkiyeâ€™nin garantÃ¶r devletlerden biri olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.Â

AteÅŸkesin saÄŸlanmasÄ±, gÃ¶Ã§Ã¼n Ã¶nlenmesi ve akan kanÄ±n durmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izenÂ Akar, rejimin bugÃ¼ne kadar ilan edilen dÃ¶rt ateÅŸkese raÄŸmen hava ve karadan saldÄ±rÄ±larÄ±na devam ettiÄŸini ve bu saldÄ±rÄ±larÄ±n ÅŸiddetinin giderek arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"Ä°NSANÄ° TRAJEDÄ°YE DÃœNYA SESSÄ°Z KALMAMALI"

Akar, rejimin saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n radikalleÅŸmeyi ve gÃ¶Ã§Ã¼ de artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, yaklaÅŸÄ±k 1 milyon Suriyelinin evlerinden ve yurtlarÄ±ndan kaÃ§arak aÄŸÄ±r kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nda Ã§aresizce rejim bÃ¶lgesine doÄŸru deÄŸil, kendilerini gÃ¼venli hissettikleri TÃ¼rkiye'ye doÄŸru yÃ¶neldiÄŸini bildirdi.

Bu insani trajediye dÃ¼nyanÄ±n sessiz kalmamasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Akar, TSK'nin bÃ¶lgedeki gÃ¶zlem noktalarÄ±na iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"AteÅŸkesi saÄŸlamak ve kalÄ±cÄ± kÄ±lmak iÃ§in ilave birlikler gÃ¶nderiyoruz, alanÄ± kontrol edeceÄŸiz. Radikaller dahil ateÅŸkese uymayanlara karÅŸÄ± zor kullanÄ±lacak, her tÃ¼rlÃ¼ tedbir alÄ±nacaktÄ±r. Takviye edilen gÃ¶zlem noktalarÄ±mÄ±z sahadaki durumun gÃ¶zlenmesinde Ã¶nemli rol oynamaya devam edecek. Ä°dlib'deki mevcudiyetimizi takviye etmemizin maksadÄ± ateÅŸkesin kalÄ±cÄ± olarak saÄŸlanmasÄ±dÄ±r. Herhangi bir unsurun saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ± gerektiÄŸinde kuvvet kullanÄ±mÄ± dahil, kati bir ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ±na yÃ¶nelik her tÃ¼rlÃ¼ tedbirin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bir kez daha ifade etmek istiyorum."