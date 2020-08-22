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22.08.2020 - 00:16 | | AA

Bakan Albayrak: Bize güvenen herkese teşekkür ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Zonguldak açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından arayan ve mesaj atan herkese teşekkür ederek, "Halkımızın teveccühüne layık olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak: Bize güvenen herkese teşekkür ediyoruz

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin keşfedilmesinin ardından vatandaşların verdiği tepkilere teşekkür etti.

Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasına vatandaşın verdiği tepkileri gösteren fotoğraflara yer verdiği paylaşımında, "Halkımızın teveccühüne layık olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bize güvenen, yanımızda olan, arayan, mesaj atan herkese Teşekkür ediyoruz. Ağzı dualı, gönlü tertemiz milletimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Sizlerin desteği ile heyecanlıyız, mutluyuz ve gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Dönmez: 'Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız'
Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
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