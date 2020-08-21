Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde açıklaması! Tarihin en büyük doğal gaz keşfi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde açıklama yaptı. Erdoğan'ın toplantıda TBMM B

aşkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.



"ARDI ARDINA 3 SONDAJ GEMİSİNİ HİZMETE ALDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cuma günü tüm milletimize müjde vereceğim" diye duyurduğu açıklamasında, “Rabbim bize görüşmemiş bir kapı açtı. Yarın başka kapılarda açılacaktır. Bu günlere kolay gelmedik. Ülkemizde uzun yıllar boyunca petrol ve doğal gaz aramaları hep başka ellerle yapıldı. Yüzlerce milyon dolarlık aram faaliyetlerinde elimize üç beş sayfa kağıttan başka bir şey geçmedi. Kimsenin günahını almıyoruz belki de gerçekten arandı" dedi. Erdoğan, maden ve arama politikasının 2017 yılında değiştiğini belirterek, “Derin deniz sondajlarını bizzat yapmanın arayışına girdik. Ardı ardına 3 sondaj gemisini hizmete aldık. 3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemimiz, kendi ekipmanlarımız ve personelimiz ile çalışıyor. Dünya fiyatlarının hayli altında gerçekleştirdiğimiz aramalarımızda en küçük bir dışa bağımlılığımız yoktur. Yerli ve milli imkanlarla hareket ettiğimiz için bu başarıya ulaştık" şeklinde konuştu.

“320 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ REZERVİ KEŞFETMİŞ DURUMDA"

Erdoğan, “Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde Tuna 1 sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini boğazdan uğurladığım günü hatırlıyorum" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi hedefimiz 2023 yılında Karadeniz'imizin gazını milletin kullanımına sokmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Aziz milletim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli misafirler, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün ülkemiz bakımından tarihi öneme sahip bir müjdeyi paylaşmak üzere sizlerle bir aradayız. Bilindiği gibi enerji kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında, milli bağımsızlığın tesisinde de çok büyük öneme sahiptir. Ülkelerin ortaya koydukları vizyonun hayata geçebilmesi enerjideki istikrarla orantılıdır. Dünyada yaşanan hiçbir karmaşa, kaos, savaş, çekişme yoktur ki gerisinde öyle veya böyle enerji hesabı yatmasın.

Biz hep önce insan dedik, önce dostluk-kardeşlik dedik. Hep önce mazlumlar ve mağdurlar dedik. Önce hak, hukuk, adalet dedik. İnsanlık bizde petrol onlarda kalmış olabilir, işte rabbim bize bambaşka bir yerde görülmedik zenginlikte bir kapı açtı.

Yarın benzer kapılar başka yerlerde de önümüze açılacaktır.

Yüzlerce milyon dolarlık arama faaliyetleri sonunda üç beş sayfalık rapor dışında hiçbir şey geçmedi. Kimsenin günahını almıyoruz. Belkide gerçekten aradılar, ama bulamadılar.

Ama sonunda biz bu şekilde yürüyemeyeceğimizi gördük. Bu tür çalışmaların doğrudan milli kuruluşlarımız aracılığıyla yürütülmesini kararlaştırdık. Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını 2017'de yeni baştan belirledik. O dönem Berat Albayrak ile ardından gelen Fatih Dönmez kardeşimiz bu politikayı kararlılıkla uyguladılar.

Bu çerçevede derin deniz sondajlarını bizzat yapmanın arayışını girdik. Bugünkü sevinci bize yaşatan Fatih'in yanında Yavuz ve Kanuni sondaj gemimizle dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında olduk. Yerli ve milli imkanlarla hareket ettiğimiz için bu başarıya ulaştık. Aziz milletim evet, sevincimizi hep birlikte yaşamak için şimdi müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz Tuna1'deki sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda.

Kendisini Boğaz'dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Ve o uğurlayışımızla birlikte hamd olsun neticeye de keşfe de ulaşmış olduk. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih Sondaj gemimiz hepimizi gururlandırdı.

Daha önce Tuna-1 diye adlandırılan bu alanı Sakarya Gaz Sahası olarak isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı. Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek.

Yıllarca enerjide dışa bağımlılığının maddi ve manevi sıkıntılarını çekmiş bir ülke olarak artık geleceğimize daha güvenle bakacağımıza inanıyoruz. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, ardından inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Doğal gazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan istifade etmeye başlayacağız.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Bunca yıl sabırla, ilmek ilmek yürüttüğümüz çalışmaların ilk ve en büyük meyvesini almış oluyoruz. Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Nihayet son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni'nin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz'deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. Keşifler için söylenen o güzel sözü; sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum.

Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Biz de arayacağız ve inşallah bulacağız. Sakarya Gaz Sahası'yla bismillah dedik. Allah'ın izniyle devamı da gelecek. Sadece denizlerde değil, kendi topraklarımızdaki aramaları da daha sıkı ve bilinçli şekilde yürütüyoruz.

Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Hedefimiz ülkemizin enerji sorununu kökten sökmektir. Türkiye yıllarca bunun sancısını, sıkıntısını çekmiş, bedelini ödemiş bir ülkedir. Cari açığımızın en büyük sebebi de hep enerji olmuştur. Yerli ve yenilenebilir kaynaklara verdiğimiz önem sayesinde nisbi bir denge sağladık. Cari açığımızın ana sebebi bu değil mi, bu. Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok.

Kimsenin hakkına gözümüzü dikmeden, ama kimseye de hakkımızı yedirmeden hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Yunanistan başta olmak üzere bu mesele karşımıza dikilenlerin hepsi de haklı olduğumuzu iyi biliyor. Özellikle AB Yunanistan'ı şımartıp üzerimize salarken, bir kez daha kendi ilkelerine ihanet ettiğini görmelidir.

Ortada dolaşan ve hiçbir geçerliliği olmayan saçma sapan haritaların yarın öbür gün en büyük zararı AB'ye verebileceği unutulmamalıdır.

Bugün gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız. Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin. Bir kez daha doğal gaz rezervi keşfimizin ve ardından gelecek yeni keşiflerin milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bulanlar unutmayalım ki arayanlardır. 9 derin sondajını tamamladık. Kararlılıkla bunlar devam edecek. Biz kendi gemilerimizle sondaj çalışmalarının maliyetlerini ciddi manada düşürmüş vaziyetteyiz. Ve bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Karadeniz'de sadece Fatih ile değil Kanuni ile de yola devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'de belki farklı adımlar atacağız.

BAKAN ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında, 'Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Zafer ayındayız ve bugün de büyük bir zafere imza atmış bulunmaktayız. Türkiye enerji ve ekonomi alanında tam bağımsızlık adımı attı. Ülkemizin makul tarihini tarihe gömdük. Bugün buradaki potansiyelle artık yeni bir döneme giriyoruz. Ne batı ne doğu yeni bir eksen oluşturuyoruz' dedi.

"TÜRKİYE'DE YENİ BİR DÖNEM AÇILACAK"

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, 'Cuma günü tüm milletimize bir müjde vereceğiz. Biz de bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum' demişti.