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HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Albayrak duyurdu: 4,4 milyon aileye nakdi yardım
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07.04.2020 - 18:50 | | AA

Bakan Albayrak duyurdu: 4,4 milyon aileye nakdi yardım

Bakan Albayrak: "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz"

Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak.

Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız.

Pazartesi gün sonu itibarıyla yaklaşık 23 bin firmaya kredileri tahsis edildi. 2,8 milyar liralık finansman KOBİ'lerin hesaplarına geçti.

Salgının ekonomiye etkileri olacaksa burada ekonomiyi ve piyasaları salgından koruyacak mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız.

71 binden fazla esnafımıza 25 bin lira finansman, 30 binden fazla esnafımıza 25 bin lira limitli ticari kart sağlandı.

Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalarHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz"
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