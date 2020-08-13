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13.08.2020 - 17:53 |

Bakan Albayrak paylaştı: Türkiye mücadelesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin 19. yıl kuruluş yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaştı: Türkiye mücadelesi

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

19 yıldır; Bizim mücadelemiz TÜRKİYE MÜCADELESİDİR.

Bakan Albayrak paylaştı: Türkiye mücadelesi

Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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