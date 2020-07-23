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23.07.2020 - 20:24 | | DHA

Bakan Albayrak 'tarihe bir not düşüyoruz' diyerek paylaştı! Ayasofya Camii'ne özel para

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, darphanede basılan 'Ayasofya Camii' özel parası ile tarihe bir not daha düştüklerini belirtti.

Bakan Albayrak 'tarihe bir not düşüyoruz' diyerek paylaştı! Ayasofya Camii'ne özel para

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, darphanede basılan 'Ayasofya Camii' özel parasının fotoğrafına yer verdi. Albayrak paylaşımında ise "Darphanemiz tarafından basılan 'Ayasofya Camii' özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz." ifadesini kullandı. 

Bakan Albayrak tarihe bir not düşüyoruz diyerek paylaştı Ayasofya Camiine özel para





Bakan Albayrak tarihe bir not düşüyoruz diyerek paylaştı Ayasofya Camiine özel para




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