Bakan Albayrak 'tarihe bir not düşüyoruz' diyerek paylaştı! Ayasofya Camii'ne özel para

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, darphanede basılan 'Ayasofya Camii' özel parasının fotoğrafına yer verdi. Albayrak paylaşımında ise "Darphanemiz tarafından basılan 'Ayasofya Camii' özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz." ifadesini kullandı.













Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz. 👏🕌 pic.twitter.com/65QFlDtEy0 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 23, 2020













