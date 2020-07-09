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09.07.2020 - 14:02 |

Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda meydana gelen patlamada şehit olan 3 asker için başsağlığında bulundu.

Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sakarya'daki patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

Bakan Albayraktan başsağlığı mesajı

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