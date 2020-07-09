09.07.2020 - 14:02 |
Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda meydana gelen patlamada şehit olan 3 asker için başsağlığında bulundu.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sakarya'daki patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.
Antalya'da iddia uğruna ölüme atlayan gencin kimliği belli olduAntalya’da, arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine 40 metrelik falezlerden denize atlayıp, yaşamını yitiren gencin Deniz Şahin (15) olduğu belirlendi. Rus asıllı anne Tatyana Şahin ve gencin 2 kardeşi, Adli Tıp Kurumu morgu önünde uzun süre gözyaşı döktü.