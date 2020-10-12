Bakan Albayrak'tan Mehmet Abdi Bulut için taziye mesajı

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Bulut, yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Üçüncü dönem Kilis Belediye Başkanlığı görevini yürüten Bulut, evli ve 3 çocuk babasıydı.

BAKAN ALBAYRAK'TAN TAZİYE

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Bulut için taziye mesajı yayınladı. Bakan Albayrak mesajında, 'Vefat haberini aldığımız Kilis Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Bulut ailesine ve Kilisli vatandaşlarımıza baş sağlığı dileklerimi iletiyorum' dedi.