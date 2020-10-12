MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Albayrak'tan Mehmet Abdi Bulut için taziye mesajı
ABONE OL
12.10.2020 - 12:40 | | milliyet.com.tr

Bakan Albayrak'tan Mehmet Abdi Bulut için taziye mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak'tan Mehmet Abdi Bulut için taziye mesajı

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Bulut, yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Üçüncü dönem Kilis Belediye Başkanlığı görevini yürüten Bulut, evli ve 3 çocuk babasıydı.

BAKAN ALBAYRAK'TAN TAZİYE

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Bulut için taziye mesajı yayınladı. Bakan Albayrak mesajında, 'Vefat haberini aldığımız Kilis Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Bulut ailesine ve Kilisli vatandaşlarımıza baş sağlığı dileklerimi iletiyorum' dedi.

Bakan Albayraktan Mehmet Abdi Bulut için taziye mesajı

    Deniz havadan sıcak olunca sahil sabahtan dolduTurizm kenti Antalya'da deniz suyu sıcaklığı havadan sıcak olunca, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili sabah erkenden doldu. Denize girip güneşlenenler kadar sahil bandında spor yapanların da kalabalıklığı dikkati çekti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İnşirah suresi anlamı ve fazileti nedir? İnşirah suresi Türkçe - Arapça yazılışı ve dinleme linki Diyanet...

    İnşirah suresi anlamı ve fazileti nedir? İnşirah suresi Türkçe - Arapça yazılışı ve dinleme linki Diyanet...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

    FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

    FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

    Sıradaki Haber