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18.05.2020 - 18:55 | | DHA

Bakan Albayrak'tan 'Müzeler Haftası' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Müzeler Haftası'nı kutlayarak, "Bu yıl sağlığımız için müzeleri evden sanal olarak da gezebilir, tarihimizi keşfedip farklı tarihler tanıyabilirsiniz" dedi.

Bakan Albayrak'tan 'Müzeler Haftası' paylaşımı

 

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız ve gençlerimiz Türk ve Dünya tarihinin şuurunu benimsedikçe ülkemizin miras ve cevherleri parlamaya devam edecektir. Bu yıl sağlığımız için müzeleri evden sanal olarak da gezebilir, tarihimizi keşfedip farklı tarihler tanıyabilirsiniz. Müzeler Haftası kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayraktan Müzeler Haftası paylaşımı

Kene kabusu geri döndüSivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla ilgili "Geçen yıldan 1,5 ay daha erken bir şekilde kene popülasyonu ve vakalarımız çok hızla arttı. Geçen yılki rakamlarımızın 6-7 katı daha fazla vakamız var" dedi.
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