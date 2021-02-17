Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'a gidecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 18-19 Şubat 2021 tarihlerinde Azerbaycan'ı ziyaret edeceği belirtilerek, "Sayın Bakanımız, Bakü'de Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşecek ve Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından kabul edilecektir. Ziyaret vesilesiyle, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani'nin de katılımıyla Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9'uncu Toplantısı gerçekleştirilecektir" denildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile ikili görüşme de yapacağı, görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konulara ilişkin gelişmeler ile stratejik ortaklık düzeyindeki işbirliğini geliştirmek için atılabilecek adımların ikili ve üçlü formatta ele alınacağı kaydedildi.