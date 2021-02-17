MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'a gidecek
ABONE OL
17.02.2021 - 10:45 | | DHA

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'a gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18-19 Şubat'ta Azerbaycan'ı ziyaret ederek, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'a gidecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 18-19 Şubat 2021 tarihlerinde Azerbaycan'ı ziyaret edeceği belirtilerek, "Sayın Bakanımız, Bakü'de Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşecek ve Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından kabul edilecektir. Ziyaret vesilesiyle, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani'nin de katılımıyla Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9'uncu Toplantısı gerçekleştirilecektir" denildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile ikili görüşme de yapacağı, görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konulara ilişkin gelişmeler ile stratejik ortaklık düzeyindeki işbirliğini geliştirmek için atılabilecek adımların ikili ve üçlü formatta ele alınacağı kaydedildi.

Esenyurt'ta mucize kurtuluş saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdıEsenyurt'ta, yoğun buzlanmanın olduğu rampada içinde 3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil kaymaya başladı. Baba ve annesinin tüm çabalarına rağmen araçtan çıkarılamayan çocuk, otomobilin durması ile felaketin eşiğinden döndü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul baraj doluluk oranları nedir? Yükseldi mi, arttı mı?

İstanbul baraj doluluk oranları nedir? Yükseldi mi, arttı mı?

Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

Güneş kar topluyor ne demek? Hava kar toplar mı?

Güneş kar topluyor ne demek? Hava kar toplar mı?

Sıradaki Haber