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14.05.2020 - 20:03 | | AA

Bakan Çavuşoğlu Libyalı mevkidaşı Seyyale ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Çavuşoğlu Libyalı mevkidaşı Seyyale ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Libyalı mevkidaşı Seyyale telefonda görüştü.

İkilinin, bu görüşmede Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunu ele aldığı belirtildi.

Türkiye günlük corona virüs tablosu (14 Mayıs 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1635 kişiye covid-19 tanısı kondu, 55 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 144 bin 749, can kaybı 4 bin 7 oldu. Son 24 saatte 2 bin 315 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 104 bin 30 oldu.
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