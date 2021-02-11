MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Çavuşoğlu, Morityuslu mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla kutladı
ABONE OL
11.02.2021 - 21:07 | | AA

Bakan Çavuşoğlu, Morityuslu mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla kutladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Morityus'un yeni Dışişleri Bakanı Alan Ganoo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Morityuslu mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla kutladı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, göreve yeni gelen Morityuslu mevkidaşı Ganoo'yu tebrik etti.

Kaybolan engelli genç, 6 saat sonra ormanlık alanda bulunduBursa'da, "Bahçeye gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan bedensel ve zihinsel engelli Aykut Erçalış (28), ekiplerin 6 saatlik arama çalışmasının ardından ormanlık alanda bulundu. Evinden 10 kilometre uzakta bulunan Erçalış, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Feci olay! 5'inci kattan asansör boşluğuna düştü

Feci olay! 5'inci kattan asansör boşluğuna düştü

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Son dakika: Bakanlık sıcak gelişmeyi paylaştı! Son tablo az da olsa umut verici...

Son dakika: Bakanlık sıcak gelişmeyi paylaştı! Son tablo az da olsa umut verici...

Sıradaki Haber