11.02.2021 - 21:07 | | AA
Bakan Çavuşoğlu, Morityuslu mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla kutladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Morityus'un yeni Dışişleri Bakanı Alan Ganoo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaybolan engelli genç, 6 saat sonra ormanlık alanda bulunduBursa'da, "Bahçeye gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan bedensel ve zihinsel engelli Aykut Erçalış (28), ekiplerin 6 saatlik arama çalışmasının ardından ormanlık alanda bulundu. Evinden 10 kilometre uzakta bulunan Erçalış, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.