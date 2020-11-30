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30.11.2020 - 10:01 | | DHA

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telekonferans yöntemiyle düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Covid-19 salgını nedeniyle video telekonferans yöntemiyle 1-2 Aralık'ta gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na iştirak edecektir. Toplantıda İttifakın siyasi rolünün güçlendirilmesi amacıyla başlatılan NATO 2030 Değerlendirme Süreci ile Avrupa-Atlantik bölgesindeki durumun ele alınması; NATO’nun gündeminde bulunan diğer konuların yanı sıra Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve geniş Karadeniz bölgesindeki son gelişmelerin istişare edilmesi öngörülmektedir" denildi.

Maske takmayan kadın polislere tehditler savurdu!Koronavirüs vakalarının arttığı Adana’da denetim yapan polis ekipleri, bir taksiyi durdurarak sürücü ve müşterisine maske takmadıkları için ceza yazdı. Kadın yolcu, ceza yazıldığı sırada polis ekiplerini tehdit edip, ‘Sizi şikayet etmemi istemiyorsanız çekime izin vermeyin’ diyerek gazetecilere de tepki gösterdi.
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