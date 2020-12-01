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01.12.2020 - 19:48 | | AA

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, video telekonferans (VTC) yöntemiyle NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "NATO'nun gündemindeki konulara ilaveten, Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz, Libya ve gemimize yönelik gayrimeşru müdahale hakkındaki görüşlerimizi vurguladık." mesajını paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı

 

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