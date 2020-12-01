01.12.2020 - 19:48 | | AA
Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, video telekonferans (VTC) yöntemiyle NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığını belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, "NATO'nun gündemindeki konulara ilaveten, Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz, Libya ve gemimize yönelik gayrimeşru müdahale hakkındaki görüşlerimizi vurguladık." mesajını paylaştı.