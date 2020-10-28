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28.10.2020 - 10:02 | | milliyet.com.tr

Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransız dergisine sert tepki

Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız dergi Charlie Hebdo'nun skandal paylaşımına sert tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransız dergisine sert tepki

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu şu ifadelere yer verdi;

En galiz küfürleri mizah, alçakça provokasyonları siyasi mesaj, nefreti körüklemeyi ifade özgürlüğü sananlar tarihin çöplüğünde yok olacaklar.
Hakaret acizlerin silahıdır!
Cumhurbaşkanımız Ümmetin sesi, mazlumun nefesidir!

Bakan Çavuşoğlundan Fransız dergisine sert tepki

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