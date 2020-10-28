28.10.2020 - 10:02 | | milliyet.com.tr
Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransız dergisine sert tepki
Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız dergi Charlie Hebdo'nun skandal paylaşımına sert tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu şu ifadelere yer verdi;
En galiz küfürleri mizah, alçakça provokasyonları siyasi mesaj, nefreti körüklemeyi ifade özgürlüğü sananlar tarihin çöplüğünde yok olacaklar.
Hakaret acizlerin silahıdır!
Cumhurbaşkanımız Ümmetin sesi, mazlumun nefesidir!