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03.07.2020 - 20:55 | | DHA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Hendek'teki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Hendek'teki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sakarya Hendek'te meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ümidimiz daha fazla can kaybı olmaması. Dualarımız Sakarya için" ifadelerini kullandı.  

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