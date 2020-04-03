Bakan Dönmez'den, corona virüsten ölen İGDAŞ çalışanı için başsağlığı mesajı

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine başsağlığı dilerim" dedi.