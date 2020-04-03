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03.04.2020 - 15:30 | | DHA

Bakan Dönmez'den, corona virüsten ölen İGDAŞ çalışanı için başsağlığı mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) çalışanı Bengül Demirel için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Dönmez'den, corona virüsten ölen İGDAŞ çalışanı için başsağlığı mesajı

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine başsağlığı dilerim" dedi.

Kubilay Gülbek ile 5 DakikaDHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsle alakalı değerlendirmelerde bulundu.
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