Bakan Ersoy, CSO'nun yeni binasının açılışında konuştu: İnşa edilmiş en büyük yapı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) yeni binasının açılış programında konuşan Ersoy, Türkiye'nin zengin ve derin bir kültürün mirasçısı olduğunu, kültürün içerisinde müziğin gelişimine ve uygulamalarına bakıldığında, bunun evrensel bir olgu olarak görüldüğünü ifade etti.

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının temellerinin 19'uncu yüzyılın başında atıldığını, 1826'da "Muzıka-ı Hümayun" adıyla kurulduğunu, Osmanlı devletinin son asrındaki sıkıntılı dönemlerinde dahi sanatını aralıksız icra ettiğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan 6 ay sonra ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile Ankara'ya taşınarak, devletin ilk müzik kurumu olma sorumluluğuyla hizmetine başladığını anlattı.

Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin tanıtılması için 1926'da çıkılan 3 aylık turnede orkestranın Marsilya’dan Londra’ya, Helsinki’den Leningrad’a, Amsterdam’dan Varna’ya 20 limanda konser verdiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"O turnede ilk kez uluslararası platformlarda adını duyuran ve kendisinden övgüyle söz ettiren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, yıllar içinde hemen hemen tüm Avrupa'da ve dünyanın farklı kültür coğrafyalarındaki birçok ülkesinde konserler gerçekleştirmiştir. Orkestramızın bu turnelerde mazhar olduğu yakın ilgi ve alakanın, ülkemizin kültürel varlığının ve sanat dağarcığının tanıtılmasında büyük pay sahibi olduğuna da yakından şahidiz."

Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının bugüne kadar sadece sanat icrasıyla kalmayıp sayısız sanatçının yetiştirilmesi ve toplumun müzik alanında belirli bir düzeye erişmesi için önemli bir işlevi yerine getirdiğini ifade etti.

Bakan Ersoy, "Bugün karşımızda iki asra yaklaşan tarihiyle, çatısı altında yetişmiş eşsiz sanatçılarıyla ve sahip olduğu uluslararası saygınlıkla, hepimizin gurur kaynağı olan bir kurum durmaktadır." dedi.





"CSO dünya standartlarında bir mekana kavuşmuştur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de orkestranın kendisine yakışacak yeni mekanında sanat hayatına devam etmesi, imkanlarının geliştirilmesi ve ihya edilmesi yönünde talimat verdiğini anlatan Ersoy, yoğun çalışmalar neticesinde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının bugün dünya standartlarında bir mekana kavuştuğunu söyledi.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu projeyi, sanatımıza ve sanatçılarımıza layık şekilde, zarafeti ve teknolojiyi birleştiren bir anlayışla tamamladık. Gururla ifade etmek isterim ki bu eser ülkemizde şu ana kadar konser salonu fonksiyonu için inşa edilmiş en büyük yapıdır. Binada yer alan konser salonları, dünyaca ünlü akustik uzmanlarınca 'doğal akustik' prensibine uygun olarak tasarlanmış, betonarme kabuklarının inşası sırasında, dünyada son derece sınırlı olan 'pnömatik sistem' kullanılmıştır. Yine bir gurur vesilesidir ki geleceğin zanaatkarları bugünün sanatçıları için üretim yapmıştır. Konser salonumuzda kullanılan sanatçı koltukları, Türkiye'de ilk defa uluslararası standartlara uygun olarak, yerli ve milli imkanlarla Beypazarı Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin yetenekli öğrencileri tarafından tasarlanmış ve özenle üretilmiştir. Sözün özü, milletimizin emrine sunulan diğer eserler gibi bu eser de açıkça göstermektedir ki hiçbir zaman sadece yapmış olmak için adım atılmamış, günü kurtarma düşüncesinde olunmamıştır."

Konseri şef Cemi'i Can Deliorman yönetecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni evindeki ilk konserini eğitimi, sanat yaşamı ve akademik çalışmalarıyla uluslararası bir müzik insanı olan, orkestranın Genel Müzik Direktörü, Şef Cemi'i Can Deliorman'ın yöneteceğini ifade eden Ersoy, "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni konser salonu binası ile tarihi CSO binasını kapsayan yerleşkemizin hayırlı olmasını, sanatımıza ve sanatçılarımıza uzun yıllar hizmet etmesini, yeni eserlere ve başarılara ilham vermesini temenni ediyorum. Orkestramızın kuruluşundan bugüne kadar, eşsiz hizmetleriyle kültür ve sanatımıza değer katan tüm sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Elbette ki sahnenin bir de arkası var. Yöneticilerimizden teknik ekibimize tüm mesai arkadaşlarımı ve bu güzel akşamın organizasyonunda görev alanları ayrı ayrı tebrik ediyorum." diye konuştu.