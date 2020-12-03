MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni CSO binası açılışında konuştu: Sanat vahasına dönüşecek
ABONE OL
03.12.2020 - 18:27 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni CSO binası açılışında konuştu: Sanat vahasına dönüşecek

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan, "Salgın şartlarının hafiflemesiyle burası bir sanat vahasına dönüşecektir. Türkiye, bizim dönemimizde sadece siyasette, ekonomide, savunmada değil, kültür, sanat, müzik, edebiyatta da prangalarından kurtulmuştur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tüm programlarımızı salgın gerçeğine göre düzenliyoruz. Programı koronavirüs tedbirleri nedeniyle kısıtlı bir katılımla yapıyoruz. Açılışı son derece önemli bir eser olduğu için ertelemek yerine hemen gerçekleştirmeyi uygun bulduk. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı şanına yaraşır bir binaya kavuşturma yanında şehrimizin sembollerinden olacak modern bir mimari eseri de ülkemize kazandırmış oluyoruz.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni CSO binası açılışında konuştu: Sanat vahasına dönüşecek


Burası sadece mimari açıdan değil, teknik özellikleri olarak da özel bir alandır. Dünyaca ünlü akustik uzmanları ile inşa edilmiştir.

Salgın şartlarının hafiflemesiyle burası bir sanat vahasına dönüşecektir. Burası önümüzdeki dönemde ülkemizin kültür-sanat zenginliğinin nişanelerinden biri olarak milletimize hizmet verecektir. Ankara'ya ve sanat severlere hayırlı olmasını diliyoruz.

Yahya Kemal tarihimizdeki 3 büyük sanatı mimari, musiki ve şiir olarak sıralıyor.



Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Bakan Ersoy, CSO'nun yeni binasının açılışında konuştu: İnşa edilmiş en büyük yapı



"SOMUT ADIMLARLA SANATÇILARIMIZA SAHİP ÇIKTIK"

Bu ülkede müzik inkılabı adı altında Türk halk sanat müziğinin yasaklandığı tuhaf dönemler yaşanmıştır. Ülkemiz ne zaman bu kültür faşistlerinin elinden kurtulmuş, o zaman sanat hayatımız yeniden canlanmaya başlamıştır. İnsanlar arasında ayrımcılık yapmadığımız gibi müzik türleri arasında da ayrımcılık yapmadık. Şairleri, yazarları, sanatçıları arasında ayrım yapan, insanlarını dinledikleri müziklere, giydikleri kıyafetlere göre ayıran eski Türkiye manzarasına son verdik. Bu topraklara ait ne varsa hiçbir komplekse kapılmadan hepsini kucaklamaya çalıştık.  Birileri istismar peşinde koşarken biz somut adımlarla sanatçılarımıza sahip çıktık.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni CSO binası açılışında konuştu: Sanat vahasına dönüşecek


Türkiye, bizim dönemimizde sadece siyasette, ekonomide, savunmada değil, kültür, sanat, müzik, edebiyatta da prangalarından kurtulmuştur.

Her yeri lime lime dökülen Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkıp İstanbulumuza yakışır bir eser inşa ediyoruz.


5 BLOKTAN OLUŞUYOR

Uzun dönem sürüncemede kalan bu projeyi bizzat takip ederek tamamlamayı başardık. Dünyadaki emsalleriyle yarışacak şekilde inşa edilen CSO Konser Yerleşkesi 14,5 hektarlık alan üzerinde 5 bloktan oluşmaktadır.

Bu projede 2023 kişilik konser salonu, 500 kişilik mavi salon, 600 kişilik tarihi salon, sergi salonu, hediyelik eşya mağazası ve 10 bin kişilik açık konser salonu mevcuttur. Her ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.

Açılışın ardından CSO binasında açılış konserine geçildi.


Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyanın konuştuğu iki Türk'e özel tebrik
Ateş ederek kaçtı, kovalamacayla polise yakalandıKonya’da iki gün önce polisin dur ihtarına uymayarak ateş edip kaçan şüpheli, bugün sokakta havaya rastgele ateş ettikten sonra yaşanan kovalamacada polis tarafından yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler kaçta kapanıyor?

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler kaçta kapanıyor?

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

KPSS ortaöğretim ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS ortaöğretim ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları nasıl öğrenilir?

Sıradaki Haber