Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni CSO binası açılışında konuştu: Sanat vahasına dönüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Tüm programlarımızı salgın gerçeğine göre düzenliyoruz. Programı koronavirüs tedbirleri nedeniyle kısıtlı bir katılımla yapıyoruz. Açılışı son derece önemli bir eser olduğu için ertelemek yerine hemen gerçekleştirmeyi uygun bulduk. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı şanına yaraşır bir binaya kavuşturma yanında şehrimizin sembollerinden olacak modern bir mimari eseri de ülkemize kazandırmış oluyoruz.









Burası sadece mimari açıdan değil, teknik özellikleri olarak da özel bir alandır. Dünyaca ünlü akustik uzmanları ile inşa edilmiştir.

Salgın şartlarının hafiflemesiyle burası bir sanat vahasına dönüşecektir. Burası önümüzdeki dönemde ülkemizin kültür-sanat zenginliğinin nişanelerinden biri olarak milletimize hizmet verecektir. Ankara'ya ve sanat severlere hayırlı olmasını diliyoruz.

Yahya Kemal tarihimizdeki 3 büyük sanatı mimari, musiki ve şiir olarak sıralıyor.











"SOMUT ADIMLARLA SANATÇILARIMIZA SAHİP ÇIKTIK"



Bu ülkede müzik inkılabı adı altında Türk halk sanat müziğinin yasaklandığı tuhaf dönemler yaşanmıştır. Ülkemiz ne zaman bu kültür faşistlerinin elinden kurtulmuş, o zaman sanat hayatımız yeniden canlanmaya başlamıştır. İnsanlar arasında ayrımcılık yapmadığımız gibi müzik türleri arasında da ayrımcılık yapmadık. Şairleri, yazarları, sanatçıları arasında ayrım yapan, insanlarını dinledikleri müziklere, giydikleri kıyafetlere göre ayıran eski Türkiye manzarasına son verdik. Bu topraklara ait ne varsa hiçbir komplekse kapılmadan hepsini kucaklamaya çalıştık. Birileri istismar peşinde koşarken biz somut adımlarla sanatçılarımıza sahip çıktık.









Türkiye, bizim dönemimizde sadece siyasette, ekonomide, savunmada değil, kültür, sanat, müzik, edebiyatta da prangalarından kurtulmuştur.

Her yeri lime lime dökülen Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkıp İstanbulumuza yakışır bir eser inşa ediyoruz.



5 BLOKTAN OLUŞUYOR

Uzun dönem sürüncemede kalan bu projeyi bizzat takip ederek tamamlamayı başardık. Dünyadaki emsalleriyle yarışacak şekilde inşa edilen CSO Konser Yerleşkesi 14,5 hektarlık alan üzerinde 5 bloktan oluşmaktadır.

Bu projede 2023 kişilik konser salonu, 500 kişilik mavi salon, 600 kişilik tarihi salon, sergi salonu, hediyelik eşya mağazası ve 10 bin kişilik açık konser salonu mevcuttur. Her ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.

Açılışın ardından CSO binasında açılış konserine geçildi.





