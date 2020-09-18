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18.09.2020 - 22:28 | | AA

Bakan Gül'den skandal manşete tepki: Yunan makamları bu suça ortak olmamalı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunan gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşetine ilişkin, "Yunan makamları bu terbiyesizliğe ve suça ortak olmamalı, hukukun gereğini acilen yapmalıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Gül'den skandal manşete tepki: Yunan makamları bu suça ortak olmamalı

Gül, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla Yunanistan'da yayımlanan Demokratia gazetesinin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik manşetine tepki gösterdi. 

Bakan Gül, "Bir Yunan paçavrasının, Sayın Cumhurbaşkanımızı alçakça hedef alan çirkin manşeti kabul edilemez. Bir hukuk devletinde bu apaçık suçtur. Yunan makamları bu terbiyesizliğe ve suça ortak olmamalı, hukukun gereğini acilen yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

 



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