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25.07.2020 - 19:54 | | DHA

Bakan Karaismailoğlu: Artık laf dinleyen değil, yöneten Türkiye var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir taraftan halkın yaşam kalitesini ve standartlarını yükseltirken, diğer taraftan askeri, savunma sanayileriyle dünyaya gözdağı vereceklerini belirterek, "Artık laf dinleyen Türkiye değil, yöneten Türkiye var." dedi.

Bakan Karaismailoğlu: Artık laf dinleyen değil, yöneten Türkiye var

Karaismailoğlu, AK Parti Amasya İl Başkanlığını ziyaretinde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışında muhteşem bir gün yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibinde bulunmaktan gurur duyduklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Tarihimize nasıl sahip çıkıyorsak, dünyaya nasıl mesaj veriyorsak, diğer taraftan da projelerimizle vatandaşlarımıza hizmet etme yolunda canla başla çalışıyoruz. Şehzadeler şehri Amasya'nın yıllardır sabırsızlıkla beklediği Amasya Çevre Yolu'nu açmak için buraya geldik. Bu projede birçok kişinin emeği var, açmak bize nasip oldu." ifadesini kullandı.

Dünyanın en büyük projelerini yapacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Bir taraftan halkımızın yaşam kalitesini ve standartlarını yükseltirken, diğer taraftan güvenliğimizle, askerimizle, savunma sanayimizle dünyaya gözdağı vereceğiz. Artık laf dinleyen Türkiye değil, yöneten Türkiye var." diye konuştu.

Karaismailoğlu, yıllardır Amasya'nın merkezinden geçen trafiği tamamen şehrin dışına attıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Trafiği şehir dışına atarak bize yaşam konforu, yakıt ve zaman tasarrufu olarak geri döndü. Zaman ve yakıt tasarrufunu düşündüğümüzde, yıllık 110 milyon lira ekonomiye katkısı var. Türkiye'nin her tarafında aşılmaz dağları tünellerle, geçilmez vadileri viyadüklerle geçiyoruz. Bunlar 20 yıl önce hayal edilemeyecek işlerdi. Vatandaşımızın güvenini her zaman kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Türkiye, AK Parti sayesinde dünyanın önüne geçti. İnşallah bundan sonra da hizmetlerimiz büyüyerek devam edecek."

 

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