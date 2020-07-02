Bakan Karaismailoğlu, Deniz Ticaret Odası Toplantısı'nda konuştu: Türkiye büyüyecek ve güçlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası'nın (DTO) Tuzla'da bulunan Piri Reis Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen 'Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'na ve "Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir Yarışması" ödül töreninde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizcilik sektörünün geleceği açısından, eğitime büyük değer verdiğimizi önemle vurgulamak istiyorum. Bu kapsamda, İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından Ar-Ge ve inovasyon kültürünün gelişmesi, yeni deniz teknolojileri ile yüksek katma değerli üretim ve ihracat hedeflerine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen 'Denizci Millet, Denizci Ülke Yarışması'nın gelecek yıllarda da sürdürüleceğini müjdelemek isterim" diye konuştu.

TÜRK BOĞAZLARININ TAMAMINI KAPSAYAN GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ SİSTEMİNE SAHİP OLACAĞIZ"

Bakan Adil Karaismailoğlu, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemini bir adım daha ileriye taşıyarak Marmara Denizi'nin tamamının gemi trafik hizmetleri kapsamına alınması amacıyla çalışmalara başladık. Mevcut sisteme ilave edilecek 5 adet trafik gözetleme istasyonu vasıtası ile iki yeni hizmet sahası daha oluşturulacaktır. Yapılan bu çalışma ile Türk boğazlarının tamamını kapsayan bir gemi trafik hizmetleri sistemine sahip olacağız. Sistemin kontrol ve yönetimi, Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde bulunan Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi'mizde kurulacak bir birim tarafından sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.













"RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMETİNİN KAPASİTESİNİ ARTTIRMAKTAYIZ"

Adil Karaismailoğlu, "Türk boğazlarında seyir emniyetine katkıda bulunulması amacıyla Bakanlığımız tarafından verilen römorkörcülük hizmetinin kapasitesini artırmaktayız. 4 adet acil müdahale römorkörünün ihalesi yapılmış olup ilk kaynak töreni ile 2 römorkörün inşasına başlanmıştır. Bu yatırımlarımız artarak devam edecek olup bu amaçla 6 adet kılavuzluk hizmet botunun da ihalesini yaptık ve inşa projelerini başlattık. Bakanlığımızca, Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde 110 bin metrekarelik alanda kurulu Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi hizmete açılmıştır. Ülkemizin eğitimdeki dönüşüm hamlesi çerçevesinde kurduğumuz ulusal merkezimiz, deniz kirliliğine müdahaleye ilişkin gerçek koşullar altında uygulamalı eğitim verme kapasitesine sahip olmasıyla dünyada önemli bir yere sahiptir." şeklinde konuştu.

DÜNYA DENİZCİLİĞİNDE HAK ETTİĞİMİZ YERİ ALMAMIZ HEPİMİZİN ORTAK DİLEĞİ"

Karaismailoğlu, İçerisinde bulunduğumuz salgın döneminde deniz yoluyla taşımacılığın devam etmesinin hayati önem taşıması nedeniyle çeşitli tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, gemi adamı ile gemi ve denizcilik şirketlerinin sertifikalarının süreleri ile gemi denetimlerinin aralıkları uzatılmıştır. Ülkemizin denizlerde sahip olduğu bu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek, dünya denizciliğinde hak ettiğimiz yeri almamız hepimizin ortak dileğidir. Unutmayalım ki, denize ve denizciliğe verilecek önem ölçüsünde Türkiye Cumhuriyeti büyüyecek ve güçlenecektir." dedi.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hediye takdim etti. Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan'da Bakan Karaismailoğlu'na Piri Reis haritası hediye etti. Ardından 1. Denizci Millet, Denizci ülke fikir/proje yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Yeni Nesil Dijital Platform konulu projeyle Fatih Yıldızhan ve ekibi yarışmada birinciliğe layık görüldü. Birincilik ödülünü ve plaketi Ulaştırma Bakanı grup üyesine takdim etti.