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21.08.2020 - 19:53 | | AA

Bakan Karaismailoğlu, doğal gaz keşfini değerlendirdi: Ülkemiz daha iyi noktalara ulaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeli haber ile ülkemiz enerjide dışa bağımlılıktan kurtularak dünyada daha iyi noktalara ulaşacak. Bulunan doğal gaz kaynağı bütünsel kalkınma hedeflerimize doğru ilerleyişimizi hızlandıracak." ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, doğal gaz keşfini değerlendirdi: Ülkemiz daha iyi noktalara ulaşacak

Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında, bulunan doğal gaz kaynağının Türkiye'nin bütünsel kalkınma hedeflerine doğru ilerleyişini hızlandıracağına vurgu yapan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeli haber ile ülkemiz enerjide dışa bağımlılıktan kurtularak dünyada daha iyi noktalara ulaşacak. Bulunan doğal gaz kaynağı bütünsel kalkınma hedeflerimize doğru ilerleyişimizi hızlandıracak."

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Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
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