Bakan Kasapoğlu: 345 Gençlik Merkezimizi 'EBA erişim noktaları' olarak hizmete sunduk

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, Covid-19 ile mücadele kapmasında uzaktan eğitim alan öğrencilere destek olunması noktasında gençlik merkezleri üzerinden hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini bildirdi. Kasapoğlu, "Eğitimde seferberlik başlattık. İnternet veya bilgisayar sıkıntısı sebebiyle EBA derslerine giremeyen öğrencilerimize 345 gençlik merkezimizde hizmet veriyoruz. 345 Gençlik Merkezi'mizi uzaktan eğitim döneminde 'EBA erişim noktaları' olarak gençlerimizin hizmetine sunduk. Gençlerimizin eğitimlerinden geri kalmaması adına elimizdeki bütün imkanları seferber ediyoruz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, internet veya bilgisayar sıkıntısı sebebiyle EBA derslerine giremeyen gençlere destek olunması adına gençlik merkezlerindeki inovasyon ve deneyap teknoloji atölyelerinde gerekli alt yapı çalışmalarının hızla tamamlandığını söyledi. Söz konusu alanların pandemi koşullarına uygun şekilde düzenlendiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimiz; maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gönül rahatlığı ile gençlik merkezlerimizde derslerini takip edebiliyor" ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, gençlik merkezlerinin pandemi sürecinde birçok önemli çalışmaya imza attığını kaydederek, "Merkezlerimiz bu zorlu süreçte siperli maske yapımı, Vefa Sosyal Destek Grupları’nda aktif görev alma, gençlik merkezi faaliyetlerini online platformlar üzerinden gerçekleştirmenin yanında, EBA eğitim seferberliğiyle de okulların başladığı dönemde yine gençlerimizin yanında olmaya devam ediyor" dedi.