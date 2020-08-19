Bakan Kasapoğlu'ndan Halil Kiraz için taziye mesajı

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında "Türk futbolunun ve Göztepe Kulübünün efsane futbolcularından Halil Kiraz'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Halil Kiraz'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.