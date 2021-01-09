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09.01.2021 - 14:01 | | AA

Bakan Kurum ilk "Sıfır Atık Belgesi"ni Başakşehir Belediyesine verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi kapsamında ilk "Sıfır Atık Belgesi"ni Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na verdi.

Bakan Kurum ilk "Sıfır Atık Belgesi"ni Başakşehir Belediyesine verdi

 

Bakan Kurum, Şamlar Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen Başakşehir İlçe Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonunda Bakan Kurum, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na belediye adına düzenlenen "Sıfır Atık Belgesi'ni takdim etti.

Söz konusu proje kapsamında Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin kurulumunun tamamlandığını belirten Bakan Kurum, "Bu çerçevede ilk Sıfır Atık Belgesi'ni de Başakşehir Belediyesine bugün itibarıyla veriyoruz." dedi.

Sıfır atık bilincinin yaşam kültürü haline gelmesini isteyen Kurum, "Hem atıklarımızı dönüştürmek hem ekonomiye hem istihdama katkı sağlamak için artık çocuklarımızla, ailelerimizle birlikte 'sıfır atık' anlayışı içerisinde yaşamımızı sürdürmek zorundayız. Kovid-19 salgını da aslında net bir şekilde çevre ve doğa hassasiyetimizi artırmamız gerektirdiğini net bir şekilde göstermiştir. O yüzden ben Başakşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Başakşehir Belediyesi iş birliğinde ilçeye sanayi tesislerinin atıklarının geri dönüştürülmesi noktasında bir sistem kurma kararı aldıklarını vurgulayan Kurum, bu sayede atıkların yeniden üretime gönderilebileceğini kaydetti.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da kendisine belge veren bakan Kurum'a teşekkür etti. 

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