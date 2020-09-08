MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Pakdemirli: Bugün başlayan 11 orman yangınının 10’unu kontrol altına aldık
ABONE OL
08.09.2020 - 22:10 | | AA

Bakan Pakdemirli: Bugün başlayan 11 orman yangınının 10’unu kontrol altına aldık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün başlayan 11 orman yangınının 10’unu kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli: Bugün başlayan 11 orman yangınının 10’unu kontrol altına aldık

Pakdemirli, Twitter hesabından orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bir kıvılcım ile geleceği yakmayın uyarısı yapan Pakdemirli, "Bugün başlayan 11 orman yangınının 10’unu kontrol altına aldık. Kahramanlarımız, #Denizli ve #Hatay yangınlarına büyük bir özveriyle mücadeleye devam ediyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Sakarya'da tarım işçilerini taşıyan traktör devrildiSakarya’nın Hendek ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktöre bağlı römork devrildi. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Loto sonuçları açıklandı! 8 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları bugün...

Süper Loto sonuçları açıklandı! 8 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları bugün...

Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: Çok sayıda yaralı var

Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: Çok sayıda yaralı var

Sıradaki Haber