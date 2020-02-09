Bakan Selçuk: Hazırız, yarını bekleyin

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ziyaretlerde bulunmak ve görüşmeler yapmak için Konya'ya geldi. Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret eden Bakan Selçuk, daha sonra Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu'nun açılış törenine katıldı. Havanın soğuk olması nedeniyle konferans salonunda yapılan açılış töreninde Selçuk, okulun yapımını sağlayan Ulugülyağcı ailesine teşekkür etti. Hem hayırseverlerin hem de belediyelerin eğitime önem verdiğini belirten Selçuk, ''Eğitim, bizim hem bireysel tekamülümüzde hem insanlar arası ilişkileri geliştirmemiz de insanlığımızı büyütmemizde beşerilikten insanlığına doğru giden yolda mesafe almamızda önemli bir kurum. Bu manada eğitim, çocuklarımızın ve Türkiye'nin geleceği için en büyük vasıta. Bu vasıtaya gereken değerin verildiğini görmekten mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Açılışın ardından okulda incelemelerde bulunan Bakan Selçuk, öğrencilerle birlikte fidan dikti ardından sınıfı ziyaret edip, çocuklarla sohbet etti.

BAKAN SELÇUK: EĞİTİMDE FIRSAT ADALETİ İÇİN HAZIRIZ, YARINI BEKLEYİN

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı. Çabalarının, hiçbir çocuğun yaşam koşulları ve coğrafi farklılıklar nedeniyle eğitim hakkından geri kalmaması için olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkânlara sahip olabildiği; adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık. 'Eğitimde Fırsat Adaleti'. Hizamızı bu üç kelimeden aldık ve bu kavramı çalışmalarımızın merkezine koyduk. Köydeki öğrenciyle şehirdeki öğrencinin, taşrada eğitim alanla merkezde eğitim alanın benzer eğitim imkânlarına sahip olabilmesi için çalıştık. Hazırız, yarını bekleyin."