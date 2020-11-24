Bakan Selçuk, liselilerin '24 Kasım' klibini paylaştı

Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından, Öğretmenler Günü nedeniyle güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin rap müzikle hazırladığı 'Öğretmenim Canım Benim' klibini paylaştı. Bakan Selçuk, paylaşımında, "Liseli gençlerimiz 24 Kasım için bir klipte buluşmuşlar. Ders ortasında dillerinin ucuna gelip de söyleyemediklerini rap müziğin ritmi ve temposuyla ulaştırmayı başarmışlar. Biraz inceden dokundurmuşlar ama sonunu tatlıya bağlamışlar" dedi.

Kadıköy Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi’nden Yağmur Bakar ve Yaren Özgen, Çekmeköy Özden Cengiz Anadolu Lisesi’nden Edanur Avar ve Hayat Sinem Terzi, Beylikdüzü Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi’nden Furkan Durtaş ve Ergun Yağızcan Yavuz, öğretmenlerden derste çokça duydukları cümleleri ve okul içi diyalogları rap müzikle birleştirerek farklı bir 'Öğretmenler Günü' klibine imza attı. Klibin girişinde Bakan Selçuk’un bir okulda öğrencilere ıslık çalarken çekilen görüntüsü de kullanıldı.