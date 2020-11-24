MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Selçuk, liselilerin '24 Kasım' klibini paylaştı
ABONE OL
24.11.2020 - 14:46 | | DHA

Bakan Selçuk, liselilerin '24 Kasım' klibini paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü için rap müzikle hazırladığı 'Öğretmenim Canım Benim' klibini paylaştı.

Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından, Öğretmenler Günü nedeniyle güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin rap müzikle hazırladığı 'Öğretmenim Canım Benim' klibini paylaştı. Bakan Selçuk, paylaşımında, "Liseli gençlerimiz 24 Kasım için bir klipte buluşmuşlar. Ders ortasında dillerinin ucuna gelip de söyleyemediklerini rap müziğin ritmi ve temposuyla ulaştırmayı başarmışlar. Biraz inceden dokundurmuşlar ama sonunu tatlıya bağlamışlar" dedi.

Kadıköy Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi’nden Yağmur Bakar ve Yaren Özgen, Çekmeköy Özden Cengiz Anadolu Lisesi’nden Edanur Avar ve Hayat Sinem Terzi, Beylikdüzü Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi’nden Furkan Durtaş ve Ergun Yağızcan Yavuz, öğretmenlerden derste çokça duydukları cümleleri ve okul içi diyalogları rap müzikle birleştirerek farklı bir 'Öğretmenler Günü' klibine imza attı. Klibin girişinde Bakan Selçuk’un bir okulda öğrencilere ıslık çalarken çekilen görüntüsü de kullanıldı.

Bakan Selçuk, liselilerin 24 Kasım klibini paylaştı

Adım adım fuhuş takibi! 11 kişi yakalandıAydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık eden ve fuhuş yaptığı iddia edilen 11 şüpheli polis tarafından yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Sakarya'da kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü

Son dakika... Sakarya'da kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

Son dakika... Çin aşısında umutlandıran açıklama!

Son dakika... Çin aşısında umutlandıran açıklama!

Sıradaki Haber