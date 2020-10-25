Bakan Selçuk'tan 'Nasıl başladı-nasıl bitti' paylaşımı

Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "'Nasıl başladı, nasıl bitti?' paylaşımlarına ben de katılayım. Burası, öğrencisi olduğum Emirler köyündeki ilkokul. Çok şey değişmiş ama duvarlar bugün bu kuzuların seslerini duyuyor. O zaman öğrenciydim, şimdi öğretmenim. Acaba bu yavrular, bu okula tekrar kim olarak dönecekler?" dedi.