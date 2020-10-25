25.10.2020 - 11:50 | | DHA
Bakan Selçuk'tan 'Nasıl başladı-nasıl bitti' paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadaki 'Nasıl başladı-nasıl bitti?' akımına katılarak, doğduğu köyden ilkokul yıllarına ait fotoğrafı ile aynı köyü yakın zamandaki ziyaretinden fotoğrafını paylaştı.
Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "'Nasıl başladı, nasıl bitti?' paylaşımlarına ben de katılayım. Burası, öğrencisi olduğum Emirler köyündeki ilkokul. Çok şey değişmiş ama duvarlar bugün bu kuzuların seslerini duyuyor. O zaman öğrenciydim, şimdi öğretmenim. Acaba bu yavrular, bu okula tekrar kim olarak dönecekler?" dedi.
Son dakika! Melek Aslan ölüme böyle yürüdüGelen son dakika haberine göre; Diyarbakır'da, eski sevgilisi Orhan Vatansever'in 'fuhuş' ve 'dolandırıcılık' suçlamaları nedeniyle kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından tabancayla vurularak öldürülen, Dicle Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü mezunu Melek Aslan'ın (24) buluşmaya gittiği anlardan görüntülere Demirören Haber Ajansı (DHA) ulaştı. Melek'in kaldığı apart odasında bulunan, "Eğer başıma bir şey gelirse babama onu çok sevdiğimi söyleyin. Çünkü ben hiç babama 'seni seviyorum' demedim" yazılı notu ise yürek burktu.