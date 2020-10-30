Bakan Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili flaş açıklama

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi (KODELİ) kapsamında 97 okulda kurulan kodlama atölyesinin Bilim Merkezi'nde düzenlenen açılış toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Milli eğitim meselesinin, aslında bir millet ve ülke ödevi olduğunu vurgulayan Selçuk, bunun sadece bürokrasinin kendi başına halledebileceği ya da bazı kurumların günlük görevi olarak ifa edebileceği bir mesele olmadığını söyledi.

BAKAN SELÇUK OKULLARIN AÇILMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Bizim okulların açılması konusunda bildiğimiz alınan kararlar sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir heyetin Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda yaptığı çalışmalara bağlı. Her zaman söylüyoruz bu dinamik bir süreç. Hem küresel anlamda dinamik hem ulusal anlamda dinamik bir süreç. Her gün yapılan testleri çalışmalar Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu çaba ve gayret bilim insanlarımızın, hekimlerimizin, hemşirelerimizin çabaları daha iyiye doğru gitsin diye gösteriliyor. Bu büyük bir çaba, biz de bu çabanın farkındayız. Dünyayı izliyoruz, Türkiye'yi izliyoruz. Her gün, her an izlemeye devam ediyoruz ve özel bir yazılımla her sınıfımızı gözlemleyebiliyoruz. Bu bağlamda bu dinamik gidişin sürecine bağlı olarak yeni kararlar, yeni yaklaşımlar, yeni tedbirler almakla ilgili elbette hazırız. Ne gerekiyorsa bütün bunları hayata geçirebilmek için arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz." dedi.

"TEMENNİMİZ ELBETTE OKULU AÇIK TUTMAK"

Temennilerinin tüm sınıfları tüm düzeyde açık tutmak olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Okullar konusu, birlikte istişare edilerek, değerlendirmeler yapılarak aldığımız bir karar. Önümüzdeki süreçte gidişatın nasıl oluşacağı tamamen verilere bağlı olarak değerlendirilecek. Bundan dolayı da bizim şimdiden, çok önceden şu ay şu olacak, bu ay bu olacak deme imkanımız yok. Bugünlerde tekrar yeni değerlendirmelerin içindeyiz, bu değerlendirmelere bağlı olarak hangi sınıflar ne şekilde açılacak bizim temennimiz elbette okulu açık tutmak ve eğitimle alakalı bir kurum olarak elbette çocuklarımızın sınıfta olmasını istiyoruz. Temennimiz tüm sınıfları, tüm düzeyde açmak. Bu kararı verirken verilere bakmak zorundayız. Biz bilim insanlarının, Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu verileri dikkate alarak yeni kararlarla da ilgili istişareleri elbette yapacağız."

"ÇOCUKLARIMIZIN HATIRI İÇİN DAHA DİKKATLİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Habersiz olarak okulları gezdiğini söyleyen Bakan Selçuk, "Aylardır okulları geziyorum, habersiz olarak sınıfları ziyaret ediyorum o kadar memnumun ki çocuklarımızın davranışlarından ve ortaya koydukları çabadan. Biz çok çok az uyarılarla, çok az dikkat çekmelerle süreci rahatlıkla yönetebiliyoruz. O yüzden de çocuklara yönelik olarak lütfen maske, mesafe, temizlik koşullarına uyalım uyarısını elbette eğitimsel bir yolla uyum temelli olarak gösteriyoruz. Yaptığımız uyum çalışmalarında da bunu tekrar tekrar ortaya koyduk. Ama benim asıl değerlendirmem yetişkinlere ilişkin. Biz yetişkinlerin çok daha dikkatli olması ve böyle hassas bir konuda çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren bir konuda dikkatli olmalı, maske mesafe ce temizlik konusunda daha hassas olmaları okulların açık tutulması ve çocuklarımızın öğrenme kaybı yaşamaması için, bu ülkenin geleceği için, çocuklarımızın hatırı için daha dikkatli olmak zorundayız."

Selçuk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bu meseleye sahip çıkmasının ve yüksek seviyeli bir projeyi hayata geçirmek için adım atmasının önemine işaret ederek, "Bugün şevkle, heyecanla burada bu bayrağın gölgesinde çocuklarımızın geleceğini inşa etme vazifesindeyiz. Bu vazifeyi icra ederken, birlikte bir eğitim ruhuyla gelecek ruhuyla hareket ediyoruz." dedi.

"HAYAT SAHNESİNİN HER BOYUTUNDA BİRLİKTE HAREKET ETMEMİZ GEREKİYOR"

İnsanlığın tarih boyunca yaşadığı kırılmalara değinen Selçuk, şöyle devam etti:

"Büyük bir kırılma geliyor gerçekten, çok büyük bir kırılma. Dördüncü büyük kırılma denilebilecek bir kırılma geliyor. Bu kırılma aslında bir medeniyet kırılması manasına da geliyor. Yani sadece teknolojideki bir dönüşümden bahsetmiyoruz. Bir medeniyet, bir uygarlık kırılmasından da bahsediyoruz. Buna hazır olmak, bunun için gereken koşulları hazırlamak bizim gelecek nesillere borcumuz. Bu borcumuzu ne denli hayata geçirebilirsek, o kadar vicdani olarak müsterih olabiliriz. Fakat bu kolay bir iş değil. Bu mesele çok yönlü ve paradigmal olarak bir dönüşüm içeren bir mesele. Bağlı bulunduğu değişkenlerin eş zamanlı olarak, eş güdümlü olarak dönüştürülmesi gerekiyor. Hayat sahnesinin her boyutunda birlikte hareket etmemiz gerekiyor."

Selçuk, Bakanlık olarak bilim ve teknoloji hususlarında ellerinden geleni fazlasıyla yapmaya gayret ettiklerinin altını çizerek "Çağrı merkezimiz Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da düzenlenen dünya çapındaki bir yarışmada dün ikincilik ödülü aldı. Bunun için de mutluyuz. Akademik muhtevayı yapay zekayla destekleme konusunda da dünyadaki birkaç ülkeden biriyiz. Uzaktan eğitim meselesi gündeme geldiğinde hemen harekete geçerek 3 televizyon kanalı kurmak, dünyadaki uzaktan öğretimde canlı ders yapabilme kapasitesi olan birkaç ülkeden biri olmak ve benzeri hususlarda yüz binlerce öğretmenimizi eğitime alarak gerçekten büyük bir adım atmış olduk. Bununla da gurur duyuyoruz. Allah'a şükür, bu meseleyi de ülke olarak güçlü bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Bütün dünyanın yaşadığı bu problemin üstesinden gelebilmek için de el birliğiyle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de yapılan bu çalışmanın, diğer illere örnek olacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "İnşallah bu meselenin, dünyadaki bu kırılmanın, bu dönüşümün farkında olarak, bu dönüşümün gereğini yerine getirmek için el birliğiyle çalışarak biz üstümüze düşeni yapacağız." dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Selçuk'un elindeki mini drone havalandı.

Öte yandan Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan 2 drone da sahneye geldi.

Drone tarafından getirilen makası alan Bakan Selçuk, Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından atölyenin açılış kurdelesi kesildi.

Online olarak Darıca ve Başiskele ilçelerindeki okullara bağlanarak öğrencilere başarılar dileyen Bakan Ziya Selçuk, daha sonra atölyeyi gezdi.