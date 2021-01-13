MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Soylu 'karda yürüyüş' fotoğraflarını paylaştı
ABONE OL
13.01.2021 - 14:10 | | AA

Bakan Soylu 'karda yürüyüş' fotoğraflarını paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da yılın ilk kar yağışının tadını, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile yürüyüş yaparak çıkardı.

Bakan Soylu 'karda yürüyüş' fotoğraflarını paylaştı

Soylu'nun, sosyal medya hesabından "Ankara'da kar yağıyor, şükür" notuyla yaptığı paylaşımda, Ersoy ile Bakanlık bahçesinde yürüyüş yaparken çekilen fotoğrafları yer aldı.

Bakan Soylu karda yürüyüş fotoğraflarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 hedefini açıkladı: 'Çoğunluk olacağız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas İl Kongrelerine video konferansla katıldı. '2023'te tekrar kazanacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hem Cumhurbaşkanlığı hem TBMM'de çoğunluk olacağız' açıklamasını yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstenmeyen SMS'ler nasıl ve nereden iptal edilir? İleti Yönetim Sistemi SMS iptal etme ekranı...

İstenmeyen SMS'ler nasıl ve nereden iptal edilir? İleti Yönetim Sistemi SMS iptal etme ekranı...

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

KPPS nitelik kodları neler (EKPSS) 2021? 1103, 1101,6225, 3388,2049,7363 nitelik kodu nedir?

KPPS nitelik kodları neler (EKPSS) 2021? 1103, 1101,6225, 3388,2049,7363 nitelik kodu nedir?

Sıradaki Haber