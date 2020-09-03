MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Soylu selde hayatını kaybeden Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu
ABONE OL
03.09.2020 - 17:39 | | AA

Bakan Soylu selde hayatını kaybeden Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybeden Yasemin Özdemir'in ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Soylu selde hayatını kaybeden Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Soylu, selin hasara yol açtığı Tirebolu ilçesine bağlı Aşağıboynuyoğun köyünde incelemelerde bulundu, vatandaşların taleplerini dinledi.

Çalışmaların son durumuna ilişkin ilgililerden bilgi alan Soylu, yetkililere, vatandaşların talepleri üzerine bazı talimatlar verdi.

Soylu, daha sonra sel sularına kapılarak vefat eden Yasemin Özdemir'in aynı köydeki evini ziyaret etti.

Yasemin Özdemir'in eşi Ali Özdemir'e ve yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Soylu, çocukları Muhammed ve Eren Özdemir'le de görüştü.

Bakan Soylu, ayrıca ilçeye bağlı Eymür köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Soylu selde hayatını kaybeden Özdemirin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Soylu selde hayatını kaybeden Özdemirin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Soylu selde hayatını kaybeden Özdemirin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Pendik'te otobüs gişelere çarptı! Çok sayıda yaralı varİstanbul Pendik Kurtköy Gişeleri TEM Otoyolu istikametinde giden otobüs gişelere çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan 15 yolcu yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Babası tarafından ölümle tehdit edilen Elif Çelik konuştu!

Babası tarafından ölümle tehdit edilen Elif Çelik konuştu!

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

Devrilen traktörün altında kaldı, çevredekiler kurtardı

Devrilen traktörün altında kaldı, çevredekiler kurtardı

Sıradaki Haber