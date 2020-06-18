Bakan Soylu ve Ersoy, sanal sergi gezdi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali olarak bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali bir ilke ev sahipliği yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin sitesinde son teknolojik imkanlar kullanılarak çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 'Göçün İzleri' ve 'Göç Duygusu' sergilerini avatarlarını kullanarak gezdi. İki Bakan, salgın nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen festivalde düzenlenen yeni nesil sergiyi gezmek için bilgisayarları üzerinden aynı anda sergi mekanında buluştu. Görüntülü ve sesli iletişim kurarak gerçek mekanda olduğu gibi avatarlarıyla sergiyi birlikte gezen Bakanlar, görüşlerini de paylaştı.

'Göçün İzleri' sergisinde Suriye bölgesinde yer alan çeşitli dönemlere ait göçlerle oluşan tarihi yapıların günümüze ulaşan halleri, özel bir tarama yöntemiyle taranarak üç boyutlu ve renkli ve olarak modellendi. Göçün İzleri sergisinde Hama'daki Masyaf Kalesi, Tarsus'taki Fenikeliler dönemine ait Amrit Liman Şehri, Osmanlı döneminden Azm Sarayı, Lazkiye yakınlarında milattan önce 15'inci yüzyıla ait Ugarit tarihi arkeoloji kalıntıları, Lazkiye yakınlarında 16'ncı yüzyıla ait Selahaddin Kalesi, Şamda bulunan Emeviye Camii ile Osmanlı döneminde ticaretin merkezi kabul edilen Halep Çarşısı'nın son halinin modellemeleri yer alıyor. 'Göç Duygusu' sergisi ise 1960'larda Avrupa'ya yapılan işçi göçlerinden bahsediyor.

Sergiler 'www.migrationff.com' adresinde ücretsiz olarak görülebiliyor.