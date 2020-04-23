Bakan Soylu'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Soylu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Sakarya Meydan Muharebesi'nde taşınmayı reddedip Meclis binasında hazır duran Türkiye Büyük Millet Meclisinin, aynı iradeyi 15 Temmuz gecesinde de göstererek milletin emanetine sahip çıktığını ve kuruluşundaki yüksek ruha hala sahip olduğunu bütün dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

"Kurtuluşun, karanlık günleri millet olma bilinciyle aşmanın, hakimiyeti kayıtsız şartsız millete ait kılmanın 100. yılına ulaşmanın mutluluğu ve gururu içindeyiz. Çok şükür ki 100. yıla ki eli boş gelmedik." ifadelerini kullanan Soylu, 100 yıl önce olduğu gibi, bugün de vatana, bayrağa, özgürlüğe, demokrasiye, inanç ve değerlerine sahip çıkan, şartlar ne olursa olsun son karar vericinin millet olduğuna inanan bir anlayışta olduklarını kaydetti.

Soylu, mesajını şöyle sürdürdü:

"Bu yüksek ruh ve bugün onu doğru anlayan kıymetli Cumhurbaşkanımızın önderliği ile ülkemizde TBMM, sadece bir Kurtuluş Savaşı'nı yönetmenin ötesinde, yüzüncü yılında büyük kalkınma hamlelerini gerçekleştiren, kendisine yönelen küresel tehditlere başarıyla karşı koyan, dünyada merhametin ve adaletin temsilcisi olarak mazlum milletlerin umudu ve hayır duası olan, gelişmiş hastaneleri, havaalanları, yolları, yüksek teknoloji üretimi ve yüksek nitelikli insan potansiyeliyle gelecek vadeden bir ülkenin lokomotif kurumu konumundadır."

"TBMM DÜN OLDUĞU GİBİ YARIN DA ÇOCUKLAR İÇİN UMUT KAYNAĞI OLACAK"

Bugün Türkiye'nin küresel bir salgınla mücadele ederken hem bu gelişmişlik potansiyelinin, güçlü sağlık altyapısının, fedakar ve yüksek nitelikli sağlık personelinin hem de köklü devlet geleneğinin avantajlarını kullandığına işaret eden Soylu, Vefa Sosyal Destek Grubu eliyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların market alışverişinden tarlasını sürmesine kadar yaklaşık 3 milyon talep çağrısını yerine getirecek güce ulaşmanın, dünyanın gelişmiş ülkelerine bile yardım uçakları gönderebilmenin, bunları yaparken asayiş hizmetlerinden, trafik güvenliğinden, uyuşturucu ve terörle mücadeleden geri kalınmamasının 21. Yüzyıl Türkiyesi'nin gücünü yansıttığını aktardı.

Demokrasi yolunda atlattığı onca zorluğa rağmen bugün millet iradesinin sarsılmaz kalesi olarak 100'üncü yaşını kutlayan Milletin Meclisinin, Türkiye'nin dününde olduğu gibi yarınlarında da kuruluşunu armağan ettiği çocuklar için bir vizyon umut kaynağı olacağına inandığını belirten Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle aziz milletimizin ve geleceğimiz olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, başta güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Meclisimizi bir cuma günü dualarla açan tüm geçmiş büyüklerimizi, o günden bugüne bu çatı altında görev yapmış ve şu an aramızda olmayan tüm milletvekillerimizi, hem Kurtuluş Savaşı'nın hem de bu ülkenin selameti için şehit düşen, gazi olan tüm vatan evlatlarını rahmet ve şükranla anıyoruz. Yüzüncü 23 Nisan, kutlu olsun."