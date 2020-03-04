Bakan Soylu'dan Avrupa'ya Yunanistan tepkisi!

Son dakika haberi I Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı şiddete tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün 11’de Edirne Pazarkule'de 1 mülteciyi daha öldürüp 5'ini yaralayan Yunanistan uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor çünkü Avrupa şımartıyor Bunların milyonda 1'ini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı" dedi.