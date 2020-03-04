04.03.2020 - 14:27 | | milliyet.com.tr
Bakan Soylu'dan Avrupa'ya Yunanistan tepkisi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaşanan gelişmeler sonrası Yunanistan'a çok sert tepki gösterdi. Soylu, "Bugün 11’de Edirne Pazarkule'de 1 mülteciyi daha öldürüp 5'ini yaralayan Yunanistan uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor çünkü Avrupa şımartıyor" dedi.
Son dakika haberi I Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı şiddete tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün 11’de Edirne Pazarkule'de 1 mülteciyi daha öldürüp 5'ini yaralayan Yunanistan uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor çünkü Avrupa şımartıyor Bunların milyonda 1'ini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı" dedi.
İdlib şehitlerinin helallik istedikleri video ortaya çıktı!Suriye’nin İdlib bölgesinde rejimin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın aynı saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırım ile birlikte sevdiklerine selam gönderip, 'Ömer' isimli kişiden helallik istedikleri video ortaya çıktı.