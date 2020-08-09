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09.08.2020 - 10:50 | | DHA

Bakan Ziya Selçuk: Maskemizi takıp sosyal mesafeyi koruyarak örnek olalım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün mümkün olduğunca az dışarı çıkarak, maskemizi takıp sosyal mesafeyi koruyarak örnek olalım. Unutmayalım ki maskesiz atılan her adım 'Bak çocuğum ben kurallara uymuyorum' anlamı taşıyor" dedi.

Bakan Ziya Selçuk: Maskemizi takıp sosyal mesafeyi koruyarak örnek olalım

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, koranavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle çocuklara örnek olunması gerektiğini belirtti. Bakan Selçuk, paylaşımında, "Kurallara uyan çocuklar, her ebeveynin temennisi. Öyleyse önce biz kurallara uyalım, bugün mümkün olduğunca az dışarı çıkarak, maskemizi takıp sosyal mesafeyi koruyarak biz örnek olalım. Unutmayalım ki maskesiz atılan her adım 'bak çocuğum ben kurallara uymuyorum' anlamı taşıyor" dedi.

Bakan Ziya Selçuk: Maskemizi takıp sosyal mesafeyi koruyarak örnek olalım

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