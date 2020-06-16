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16.06.2020 - 16:40 |

Bakanlar Gül ve Kurum yeni Ankara Adliyesi ile ilgili son durumu değerlendirdi

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile yeni Ankara Adliyesi ile ilgili son durumu değerlendirdik. Projelendirme aşamasında büyük mesafe katettik' dedi.

Bakanlar Gül ve Kurum yeni Ankara Adliyesi ile ilgili son durumu değerlendirdi

Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile yeni Ankara Adliyesi ile ilgili son durumu değerlendirdik. Projelendirme aşamasında büyük mesafe katettik. Tamamlandığında, başkentimize yakışır bir adliyemiz olacak” ifadelerini kullandı.

Bakanlar Gül ve Kurum yeni Ankara Adliyesi ile ilgili son durumu değerlendirdi

Bakanlar Gül ve Kurum yeni Ankara Adliyesi ile ilgili son durumu değerlendirdi

 

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