Barış ve Özgürlük Bayramı kutlandı

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 46. yıl dönümünde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, askeri erkan, bakanlar, milletvekilleri, konuklar ve diğer yetkililer katıldı. Hava kuvvetlerine ait 2 F-16 savaş uçağı tören alanı üzerinden halkı selamladı. Doğu Akdeniz’de görev yapan savaş helikopterleri de geçiş töreninde yer aldı. Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları da tören alanı semalarından geçerek gösteri sundu.

Törende koronavirüs önlemleri de dikkate alındı. Tören alanında tüm katılımcılara ve izleyicilere ‘maske takma zorunluğu’ getirildi. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasının ardından Akıncı ve Oktay konuşma yaptı. Tören, resmi geçitle son buldu.

‘Ayrılmaz parça’

Oktay, konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdiğini belirterek başladı. Kıbrıs Türkünün 46 yıl önce Barış Harekâtı başlayana kadar mermilerin hedefi olduğunu, zulüm gördüğünü, bu çabaların bugün de Kıbrıs Türklerine yönelik ambargolarla sürdürüldüğünü söyleyen Oktay şöyle devam etti: “Türkiye her alanda Kıbrıs Türkünün en büyük destekçisidir ve olmaya devam edecektir... Kıbrıs Türk halkına milli, ahdi ve tarihi bağlarla gönülden bağlıyız, bu bağlar daima canlılığını koruyacaktır. Kıbrıs Türkü, 1071’de Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt ruhunun ve büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır” dedi. - LEFKOŞA DHA

MSB: Bir gece ansızın gelebilirim

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıl dönümünü, “Bir gece ansızın gelebilirim” şarkısı eşliğinde hazırlanan video ile kutladı. Bakanlığın paylaşımında Türk askerinin Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünün, bağımsızlığının ve huzurunun teminatı olduğu vurgulandı. Rüştü Şardağ’ın, “Bir gece ansızın gelebilirim” bestesi eşliğinde Kıbrıs’ın Anadolu’nun bir parçası olduğu, kader ortaklığının 1571)de başladığı hatırlatıldı. Videoda “400 yıllık vatan parçasında yaşayan soydaşlarımızın yürekten çağırmasına kayıtsız kalmayan Türkiye Cumhuriyeti, ‘Bekledim de gelmedin’ diyen Rumlara, ‘Bir gece ansızın gelebilirim’ sözleriyle yanıt vererek hazırlıklarını tamamladı” ifadeleri kullanıldı. -ANKARA Milliyet