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15.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Barışa katkı sunacağız’

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Pakistan ile ilişkileri güçlendirmekte kararlı olduğunu belirterek “Pakistanlı kardeşlerimizin uluslararası forumlarda bize verdiği desteğe minnettarız” ifadesini kullandı.

‘Barışa katkı sunacağız’

Altun, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, iki ülkenin 2023’e kadar ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkararak ekonomik bağları güçlendirmeyi hedeflediğini bildirdi.

Pakistan’ın yakın zamanda Türk vatandaşlarına yönelik vize gerekliliklerini kolaylaştırdığına dikkati çeken Altun, bunun yanı sıra Lahor’da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) Karaçi’de de bir merkez açmasının planlandığı bilgisini paylaştı.

Altun, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının da (TİKA) birçok projesinin yapım aşamasında olduğunu belirterek kültürel alışverişin ilişkilerin derinleştirilmesini sağlayacağını bildirdi. ‘Kardeşlik içinde’Altun, şunları kaydetti: “Hem ortak güvenliğimiz hem de ekonomik ve kültürel gelişim için Pakistan ile ilişkilerimizi kardeşlik içinde güçlendirmekte kararlıyız. Türkiye-Pakistan ilişkileri hem her iki ülkeye fayda sağlayacak hem de uluslararası barış ve güvenliğe katkı sunacaktır.” 

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