‘Baro modellerini tartışıyoruz’

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün 2.5 ay aranın ardından ilk kez AK Parti Genel Merkezi’nde yüz yüze yapıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sürerken yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti:

SİYASİ PARTİLER KANUNU: Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’nda değişiklik, güçlü bir şekilde konuşuluyor. MYK’mız bu gündemi de değerlendirmeye almıştır. TBMM’de çeşitli teklifler söz konusu.

IRKÇILIĞA DA ŞİDDETE DE KARŞIYIZ:(ABD’de George Floyd cinayeti ve gelişmeler) Amerikan halkının başlattığı gösterilerde dile getirilen eşitlik talebini, ırkçılığa karşı sergilenen protestoları Amerikan toplumunun geleceği açısından sağlıklı buluyoruz. Barışçıl protestolar haktır ama kamu düzenini bozacak şekilde insanların evlerini, iş yerlerini yağmalayanlara tamamen karşıyız.

PROVOKASYON MEVSİMİ KAPALI: Türkiye’de de camilere, kiliselere yapılan provokasyonlar, Hrant Dink Vakfı’na gönderilen tehdit, birtakım politik ya da medya mensubu kadınlara dönük çirkin tweet ve yaklaşımlar gördük; hepsini reddediyoruz. Türkiye’de provokasyon mevsimi kapalıdır.

HENÜZ SONUÇLANMADI: Barolar ve sivil toplum alanıyla ilgili değişiklik genel olarak gündemimizde. Modelleri tartışıyoruz; henüz sonuçlandırmadık. O nedenle Meclis’e gelme takvimiyle ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Aslı şudur: aşağıdaki demokratik çoğulculuğun yukarıya çıktıkça daraldığını; aşağıdaki demokratik meslek örgütü olma vasfının yönetimlerde bir ideolojik kamp haline geldiğini görüyoruz. Burada bozucu bir şey değil tam tersine o meslek örgütlerinin tabanlarındaki demokratik gücün, çeşitliliğin yönetimlere de nasıl yansıyabileceğine ilişkin çalışıyoruz.

AĞUSTOSTA BAŞLAYACAK: (Kongre takvimi) Ağustosta başlamak gibi bir değerlendirmemiz var. Bir model oluşturacağız Kovid tedbirlerine uygun.

İLK ETKİLERİ GÖRECEĞİZ: (18 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?) Bu konuya özel bir değerlendirme yapmadık. Normalleşmenin ilk etkilerini görelim; muhakkak ilgili mekanizmalar bunu gündeme alacaktır. Düğünlerle ilgili bir değerlendirmemiz ise olmadı.

Toparlanma ve atılım dönemi

(Ekonomi yönetimi) Bundan sonra toparlanma ve atılım dönemi olacak. Kendi dönemlerinde 1 saat sonrasıyla ilgili bir vizyon ortaya koyamayanlar, şimdi çıkmış yapılanı eleştiremiyor, ‘6 ay sonra ne olacak?’ diyor. Ondan sonrasıyla ilgili de tedbirlerimiz var. Bugüne kadar pek çok kriz yönettik bu krizleri de yönetiriz. Formülümüz şudur: Önce toparlanma sonra atılım. Hazine ve Maliye Bakanımız peyder pey bu destekleri açıklamaya devam edecek.