Baro teklifi görüşmeleri usul tartışmasıyla başladı

Görüşmelerde “Anayasaya aykırılık” iddiası gündeme getirilirken, üstüste iki usul tartışması açıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Katılımcılığın, çoğulculuğun, demokratik temsilin önünü açıyoruz. Bu teklifin FETÖ projesi olduğu içi boş bir iddiadır” dedi.

‘48 saat aşıldı’

Genel Kurul’da AK Parti’nin önerisiyle öne çekilen barolar teklifinin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 1. Bölüm müzakerelerine geçildi. Görüşmelerde zaman zaman tansiyon yükselirken CHP, yoklama isteyerek engelleme girişiminde bulundu. Teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçilmeden önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, düzenlemenin TBMM İçtüzüğü ve Anayasa’ya aykırı bir şekilde görüşüldüğünü iddia ederek, usul tartışması açılmasını istedi. Üstüste iki usul tartışmasının açıldığı görüşmelerde AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonu’na zamanında sevk edildiğini, milletvekillerine verilen 48 saatlik sürenin de aşıldığını belirtti. Can, teklif görüşmelerinde İçtüzük ve Anayasa’ya aykırı bir durumun olmadığını belirtti. Usül tartışmalarının ardından, teklifin tüm üzerindeki görüşmelere geçildi.

‘Siyaset yapmıyorlar’

CHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, kişisel ihtiyaçlara göre değil ülkenin ihtiyaçlarına göre yasama yapılması gerektiğini söyledi. Emre, “Bu teklif geçtikten sonra AKP’li, CHP’li, HDP’li, MHP’li baro diyecekler, sonra sonra Alevi, Sünni baro diyecekler. Bu bölücülüktür. Ülke menfaatine bu kadar aykırı iş yapmayın” dedi.

‘İçi boş bir iddia’

AK Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise şunları kaydetti: “130 bin avukat var. Artan avukat sayısı İstanbul, Ankara ve İzmir’de yoğunlaşmış. Artan avukat sayısı barolarla üyelerinin ilişkisinin kopmasına neden olmuş. Meslek içi eğitimde yetersizlikle karşı karşıya kalmışlar. Düzenlemeyle büyükşehirlerde avukat-baro rabıtasının tahkim edilmesi amaçlanmaktadır. Derin ve paralel yapılar her zaman demokrasiden, çoğulculuktan korkar. Bu noktada katılımcılığın, çoğulculuğun, demokratik temsilin önünü açıyoruz. Bu teklifin FETÖ projesi olduğu içi boş bir iddiadır. Bizim hayalimiz bu ülkede çoğulcu, katılımcı, demokratik temsille meslek odası yapılanmalarıdır.”

Şık’a uyarı cezası

Genel Kurul’da Bağımsız Miletvekili Ahmet Şık’ın Cumhurbaşkanı ve AK Parti’ye yönelik sözleri nedeniyle gerginlik yaşandı. AK Partililerin sert tepkisi üzerine tansiyon yükselince, TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi. Grup Başkanvekilleriyle Başkanlık Divanı arkasındaki salonda ortamın yumuşatılması için görüşme yapıldı. Daha sonra oturumu açan Adan, Şık’a Cumhurbaşkanı’na hakaretten dolayı iki birleşimden çıkarılma cezası önerdi. Ancak savunmadaki olumlu tutum nedeniyle Adan, cezayı “uyarma” cezası olarak uyguladı.