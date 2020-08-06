Başdanışmanlık formülüne itiraz

CHP’de Parti Meclisi’nin (PM) yeni üyelerinin belli olmasının ardından gözler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “A Takımı” olarak nitelendirilen Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) hangi isimlerden oluşturacağına çevrildi. Kılıçdaroğlu’nun, PM’ye seçilemeyen bazı kurmayları için “başdanışmanlık” formülünü değerlendirdiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun, PM sandığından çıkamayan Ünal Çeviköz’ü başdanışman olarak atayıp Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koltuğunu boş bırakma düşüncesini bazı kurmaylarıyla paylaştığı öğrenildi. Farklı isimlerden de “başdanışmanlık” talepleri alan Kılıçdaroğlu’nun henüz bu konuda nihai kararını vermediği öğrenildi. Parti yönetiminden isimler Milliyet’e yaptıkları açıklamalarda, “başdanışmanlık” formülüne karşı çıktı. Böyle bir hamlenin “kurultayın iradesine saygısızlık” olarak algılanacağı görüşünde olan CHP kurmayları, “Genel Başkan istediği isimleri başdanışman olarak atayabilir ancak MYK’daki alanları kaldırıp işleri başdanışmanlar üzerinden yürütmek tepki çeker” ifadelerini kullandı. Bu isimlerin, Kılıçdaroğlu ile görüşerek çekincelerini dile getireceği öğrenildi.

PM’nin yeni üyelerini 8 Ağustos’ta toplantıya çağıran Kılıçdaroğlu’nun, A Takımı’nı da aynı gün ya da pazar günü açıklayacağı, ilk MYK toplantısını pazartesi yapacağı ifade ediliyor. Parti tüzüğüne göre genel başkan yardımcıları ve genel sekreter, 60 PM üyesi arasından seçilebiliyor. CHP liderinin, yakın kurmaylarıyla yola devam etme konusunda kararlı olduğu öğrenildi. Bu kapsamda Faik Öztrak, Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel ve Gamze Akkuş İlgezdi’nin göreve devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yunus Emre’nin dış ilişkiler ya da eğitim alanına kaydırılabileceği konuşuluyor. Selin Sayek Böke, Ali Öztunç, Bülent Tezcan ve Ahmet Akın’ın da yeni A Takımı’nda yer alması bekleniyor.