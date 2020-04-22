‘Başkanlar yardım yapmak zorunda’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün “Bidebunuizle” isimli Youtube kanalının yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’li belediyelere yönelik eleştirilerini nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine, “Bizim belediyelerin yardım yapmasından rahatsızlık duydu. İstanbul Valisi, 30 Mart’ta, 39 belediye başkanını davet ediyor makamına, büyükşehir belediye başkanını davet etmiyor. Neden? CHP’li belediyelere ‘bağış kampanyası açamazsın’ diyorlar. Erdoğan, bunu siyasette bir virüs olarak algıladı, bunlardan bir anlamda hesap soracağım, yani gerek Kılıçdaroğlu gerek belediye başkanlarımız...” dedi. Kılıçdaroğlu, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyası konusunda, “Ben o kampanyayı gereksiz buluyorum. Amaç belediyeler yardım kampanyası açarsa önüne geçmekti. Erdoğan’ın bütün ezberleri, tuzla buz oldu. Şimdi hedefe CHP’yi koyacak. CHP’yi düşmanlaştırmak istiyor” dedi.

‘Ortada paralel yok’

CHP’li belediyelere yönelik “paralel yapı” eleştirileri konusunda ise Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Her belediye başkanı vatandaşa yardım yapacaktır, yapmak zorundadır. Ortada bir paralel devlet yok. Bir merkezi hükümet var bir de yerel yönetimler var. Paralel olmaları mümkün değil. Çünkü merkezi otorite yerel yönetimi her zaman denetler.Ramazan ayında belediyeler sokak iftarları yapıyordu. Bir yerden izin alıyorlar mıydı? Almıyorlardı. Sadece ‘CHP’li belediyeleri nasıl kıstırabilirim’ diye böyle bir söylem geliştirdi Erdoğan. Ama ne yaparsa yapsın belediye başkanları haklarını kullanacaklardır.” Kendisinin şehir hastanelerine karşı olduğunun söylendiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Efendim karşı değilim. Ben sadece vergi veren sade bir vatandaş olarak bunu kaça yaptın öğrenmek istiyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu, 23 Nisan’da TBMM’de düzenlenecek özel oturum konusunda, şunları kaydetti: “Yine sınırlı sayıda vekil katılacak, tüm milletvekillerimizi çağırmadık. Sayın Bahçeli de katılacak, tabii biz mutlu oluruz. Böyle önemli bir günde en azından bizim bir araya gelmemiz lazım. Önce Anıtkabir’de sonra Genel Kurul’daki toplantılara katılacağım. Erdoğan’ın parlamentoya gelmesi lazım.” Kılıçdaroğlu, “MHP lideri Devlet Bahçeli neden size kızgın” sorusu üzerine, “Yanıt vermediğimiz için. Gerek yok” dedi.