Bayındır ve Bergama belediye başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ve Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun katılımıyla gerçekleşen ziyarette ilçe belediye başkanları, devam eden projelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

Bayındır Belediye Başkanı Demirezen, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bayındırlı hemşerilerinin selamlarını ilettiğini bildirerek, "İlçemizde Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi, Ergenli Barajı, TOKİ projeleri ve fakülteyle ilgili taleplerimizi kendisine ilettim. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da ziyarette tüm Bayındırlı hemşerilerime selam ve muhabbetlerini iletmemi istedi." ifadelerini kullandı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi ile Millet Bahçesi Projesi başta olmak üzere devam eden projelerin gündeme geldiğini aktardı.

Koştu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Şubat'ta Bergama’ya yapmış oldukları ziyaretlerinin ardından vizyon projelerimizle ilgili destekleri sürekli bizimle beraber oldu. Üç bin yıllık tarihi kentimiz Bergama’nın turizmden tarıma, ulaşımdan doğalgaza, Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nden istihdama, Organize Tarım Bölgesi’nden Selinos Antik Kanal Restorasyon Projemiz ve Millet Bahçesi Projemize kadar tüm çalışmalarımıza Cumhurbaşkanımız sonsuz desteklerini vermekteler. UNESCO Dünya Mirası Bergamamız'ı hak ettiği değere Cumhurbaşkanımızın destekleri ile beraber kavuşturacağız."